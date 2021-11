’Te weinig aandacht voor zelfstandigen bij steunmaatregelen’

Premium Columns

Coronaprik: hoeveel ellende is de keuzevrijheid waard?

Omicron is in aantocht. De nieuwe wereld is een schepping van openheid, verbondenheid van economieën, reisindustrie en media. Deze pandemie is daarom moeilijk te bestrijden. Het coronavirus heeft daardoor oneindige mogelijkheden om zich te verspreiden, te verbeteren en dus te muteren.