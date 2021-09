Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pensioenen met nieuwe namen voor dezelfde oude wijn

Door Theo Gommer

Hoe kunnen mensen kiezen – als ze al kunnen kiezen – als je niet weet wát het inhoudt, stelt columnist Theo Gommer. Ⓒ ANP/HH AEX 778.28 %

Hoe zullen we pensioen noemen, zei de ene ambtenaar op Sociale Zaken deze zomer tegen de andere. Het was warm, het kabinet nog demissionair, en nog 4 weken tot hij met vakantie kon. Hoe bedoel je zei de andere, pensioen is toch pensioen? Ja maar, zei de eerste, in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen gaan de contracten ’het nieuwe (pensioen)contract heten’, ofwel NPC of de (wet) verbeterde premieregeling, ofwel WVP.