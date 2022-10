Bij imperium huidverzorging is rek er nog lang niet uit: aanzwellen naar 26 filialen

Premium Binnenland

Zoons ’mijnheld’ Jan Stroom bij eerbetoon: ’Zorg meer voor elkaar’

De mijnramp in het Belgische Marcinelle is een van de grootste uit de Europese mijnbouwgeschiedenis. Op 8 augustus 1956 komen bij een inferno in steenkolenmijn Bois du Cazier 262 mensen om het leven van twaalf verschillende nationaliteiten. Onder hen één Nederlander: de Heerlense opzichter Jan Stroo...