Tesla komt met sterke verkoopcijfers

Het verkooprecord had te maken met het op stoom komen van de verkopen van de Model 3, de eerste massaproductieauto van het merk. De leveringen in Europa en in Azië zijn nu ook op gang. Verder werd in de Verenigde Staten meer verkocht omdat consumenten nog wilden profiteren van gunstige belastingregels voordat die op de schop gaan.

Het vorige recordkwartaal was de laatste periode van 2018. Toen vonden 90.700 auto's hun weg naar klanten. De sterke cijfers deden Tesla goed in de zogeheten nabeurshandel, de aandelenhandel na de slotbel.