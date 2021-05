Dell en HP omlaag op hogere beurzen VS

Dell en HP profiteerden afgelopen kwartaal flink van de vraag naar computers door het vele thuiswerken in coronatijd. Daardoor ging de omzet fors omhoog. Wel waarschuwden de bedrijven voor de impact van de chiptekorten op hun activiteiten en de leveringen van computers. Het aandeel Dell verloor 2 procent en HP leverde 7 procent aan waarde in.

Consumentenbestedingen

De consumentenbestedingen in de VS namen in april met 0,5 procent toe op maandbasis. Een maand eerder was nog sprake van een toename met 4,7 procent dankzij de coronasteuncheques van de Amerikaanse overheid voor huishoudens. In het cijfer over de bestedingen is ook een inflatiecomponent meegenomen die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Dat cijfer viel iets hoger uit dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 34.609 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,3 procent tot 4213 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 13.789 punten.

Salesforce

De ontwikkelaar van bedrijfssoftware Salesforce steeg bijna 8 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Ook groothandelaar Costco Wholesale (min 1,3 procent) opende de boeken, net als kledingverkoper Gap (min 2,9 procent). De verkoper van sportartikelen Hibbett Sports werd 1,3 procent hoger gezet na goede kwartaalprestaties.

Boeing leverde 1,5 procent in. De vliegtuigbouwer stopt opnieuw tijdelijk met leveringen van de 787 Dreamliner in verband met technische problemen met het toestel. Boeing werkt samen met luchtvaartautoriteit FAA bij het verhelpen van de mankementen.