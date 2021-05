Investeringsplan Biden stuwt Wall Street

Biden heeft een begrotingsvoorstel gepresenteerd dat voorziet in $6000 miljard aan overheidsuitgaven. Dat betekent dat de landelijke overheid in het komende fiscale jaar fors meer gaat uitgeven. De Democraat wil dat onder meer bekostigen door bedrijven en de rijken meer belasting te laten betalen.

In het 1700 pagina’s tellende plan wordt geschetst hoe Biden geld wil pompen in het oplappen van Amerikaanse infrastructuur. Er wordt volgens Amerikaanse media geïnvesteerd in wegen, waterleidingen, snel internet en laadstations voor elektrische voertuigen. Ook het uitbreiden van de sociale zekerheid en het terugdringen van ongelijkheid zijn speerpunten voor de 78-jarige politicus.

Aan die plannen hangt wel een flink prijskaartje. Zelfs in optimistische scenario’s lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen. Er wordt voorspeld dat het begrotingstekort de komende tien jaar niet onder de $1300 miljard per jaar zal dalen. De staatsschuld kan in 2031 uitkomen op een bedrag van $39.000 miljard. Biden moet zijn economische plannen nog wel door het Congres zien te loodsen.

Dell en HP omlaag

Op Wall Street is er ook aandacht voor bedrijfscijfers. Dell en HP profiteerden afgelopen kwartaal flink van de vraag naar computers door het vele thuiswerken in coronatijd. Daardoor ging de omzet fors omhoog. Wel waarschuwden de bedrijven voor de impact van de chiptekorten op hun activiteiten en de leveringen van computers. Het aandeel Dell verliest bijna 1% en HP levert 8% in.

Salesforce en Boeing

De ontwikkelaar van bedrijfssoftware Salesforce stijgt 6% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar.

Boeing daalt echter 1%. De vliegtuigbouwer stopt opnieuw tijdelijk met leveringen van de 787 Dreamliner in verband met technische problemen met het toestel. Boeing werkt samen met luchtvaartautoriteit FAA bij het verhelpen van de mankementen.