’Gevluchte vastgoedman Lips eist strafproces’

Dat schrijft hij in een brief aan de voorzitter van het college van procureurs generaal, meldt nieuwswebsite Follow the Money.

Er ligt een aanklacht tegen hem van de curatoren in de faillissementen van Lips: zij hebben aangifte gedaan van faillissementsfraude. Maar volgens Lips ontbreekt bewijs. "Wanneer krijg ik mijn kans mijn onschuld te bewijzen?", stelt hij in de brief. "In een zaak waarin zo veel partijen roepen dat ze gelijk hebben, moet die zaak toch gewoon aan de rechter worden voorgelegd?", verklaart zijn advocaat.

Lips werkte zich op tot een van ’s lands grootste ondernemers in vastgoed. Als de financiële crisis een scherpe daling van zijn vastgoed veroorzaakt, beginnen de problemen. In 2013 gaf de rechtbank opdracht tot gevangenneming, omdat hij volgens de curatoren niet voldoet aan de wettelijke inlichtingenplicht bij faillissement. Lips zat naar eigen zeggen drie weken vast. Later vluchtte hij naar Dubai.