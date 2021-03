Premium Buitenland

De ’geheime’ dochter van Poetin

Zaterdagavond was de club Rovesnik (’Leeftijdsgenoot’) de place to be in Moskou, waar nachtetablissementen sinds eind januari weer open zijn. De dj van dienst zou namelijk de geheime dochter van Vladimir Poetin zijn, de achttienjarige Liza.