'AEX hoger richting lang paasweekeinde'

De Europese beurzen zijn op Goede Vrijdag en tweede paasdag gesloten. Wall Street is vrijdag ook dicht, maar is aanstaande maandag wel open. In Japan, China en Zuid-Korea zijn de financiële markten vrijdag en maandag open.

De aandacht gaat verder uit naar de oliemarkt. Olieland Algerije bevestigde dat wordt gesproken wordt over een forse verlaging van de productie door oliekartel OPEC en andere olieproducenten. De hoop op een wapenstilstand in de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland zorgde woensdag al voor een flinke opleving van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte donderdag 3,4 procent meer op 25,95 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 33,44 dollar per vat.

Just Eat Takeaway

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hervatten donderdag per video de onderhandelingen over een Europees steunpakket van in totaal 540 miljard euro in verband met de coronacrisis. Woensdag wist de Eurogroep nog geen akkoord te sluiten.

Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal dit jaar het aantal orders met de helft oplopen. Mensen bestelden niet alleen vaker maar ook meer eten bij het bedrijf. In Duitsland is het aantal orders in de periode zelfs meer dan verdubbeld.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zag het aantal passagiers in maart met 56,6 procent dalen. De Franse regering verwacht dat Air France 'enorme staatssteun' nodig heeft. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire liet weten dat zo'n fors steunpakket er komt.

Prosus liet weten de gevolgen van de coronacrisis nog niet in te kunnen schatten. Wel stelt de techinvesteerder nog over voldoende geld te beschikken. Met dat geld meent Prosus zowel moeilijke tijden te kunnen overleven als ook nieuwe investeringen te kunnen doen.

Philips

Zorgtechologiebedrijf Philips gaat tot het einde van het jaar 43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. In totaal is de deal omgerekend ruim 595 miljoen euro waard.

Stern verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een meevaller in de boeken te kunnen zetten. De resultaten van verzekeraar Bovemij, waar het autobedrijf een belang van ruim 5 procent in heeft, vielen hoger uit. Het coronavirus heeft verder invloed op Stern, maar het bedrijf weet nog niet wat die gevolgen precies zijn.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder.