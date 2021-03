Oud-topman Oad: bijzonder beheer bij Rabobank liet ons vallen

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

UTRECHT - Oud Oad-topman Julius ter Haar heeft er geen goed woord voor over. „De Rabo heeft ons in september 2013 bewust op het cruciale moment laten vallen. Terwijl redding met Twentse investeerders inclusief provincie door verkoop van ons busbedrijf rond was. We hadden nog een weekje nodig voor de transactie. Die deal heeft de bank uit eigen belang laconiek om zeep geholpen.”