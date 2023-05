Premium Het beste van De Telegraaf

Column: na matig stakingsjaar wordt ook 2023 niet historisch

Martin Visser

Bij Nedcar brak deze week een wilde staking uit. Ⓒ ANP/HH

Vakbonden spreken graag in termen van hete herfst, woeste winter en vurig voorjaar. Met de oplopende inflatie had FNV er vorig jaar al zin in: actie, actie, actie! Keer op keer werd toen al een hete herfst aangekondigd. En met de spoorstaking, de estafettestaking in de metaal en de acties in het streekvervoer leek dat ook het geval te zijn.