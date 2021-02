Hoekstra: nieuwe steunronde gaat KLM vluchten kosten

„Ik denk dat je ervan moet uitgaan dat iedere partij die staatssteun ontvangt een discussie krijgt met de Europese Commissie over remedies”, zegt Hoekstra woensdag in de Tweede Kamer over de onderhandelingen, naar aanleiding van zorgen bij VVD-Kamerlid Van der Linde.

Overeenkomst

Met remedies bedoelt Hoekstra bij steun voor de luchtvaart het inleveren van de zogenoemde slots op een luchthaven. „Die zullen in vrijwel alle gevallen onderdeel van de overeenkomst zijn”, zegt de minister. Er zijn meerdere opties, onder meer het omzetten van leningen in eeuwigdurende obligaties.

In Franse media wordt gemeld dat Air France 24 zogeheten slots, starts en landingen, op zou moeten geven voor de herkapitalisatie. Bronnen bevestigen woensdag aan De Telegraaf dat dit de eis is van de Commissie, maar Frankrijk zou die eis te zwaar vinden. Daarom wordt er nog gesproken om dit aantal omlaag te krijgen.

Handjeklap

KLM zou minder hoeven inleveren, omdat het bedrag van de steun lager is dan dat voor Air France, aldus ingewijden: „Maar het proces bij de Europese Commissie is ondoorgrondelijk, vaak is sprake van politiek handjeklap aan het eind.” Het offer van KLM zou proportioneel moeten zijn ten opzichte van dat van Air France, omdat die meer steun krijgt.

Bij de eerdere garantstelling van Nederland in verband met het leningenpakket van €3,4 miljard in juni nam Brussel genoegen met de nachtvluchten die KLM al van de Tweede Kamer op moest geven. Het Duitse Lufthansa moest toen in ruil voor een participatie van de Duitse overheid ook 24 slots opgeven op de luchthavens in Frankfurt en München. Hoekstra verwees woensdag naar de casus van Lufthansa als voorbeeld hoe Europa omgaat met offers voor staatssteun: „Het zal ongeveer in dezelfde ordergrootte zijn, en met ongeveer dezelfde criteria. Maar ik kan daar geen garanties op geven.”