Verplichte verkoop leegstaand huis komt stel duur te staan

Amsterdam - Wie een koophuis heeft en dat langere tijd leeg laat staan, loopt het risico dat te moeten verkopen. Een stel kocht in 2009 een huis, waarna het in 2015 tijdelijk naar Tsjechië verhuisde voor werk. Daar zaten ze zeven jaar later echter nog steeds. Al die tijd stond hun huis leeg, en dat mag niet.

Het stel moest het huis na zeven jaar leegstand gedwongen verkopen. Ⓒ Getty Images