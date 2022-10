Extra financiering voor export mkb’ers

Het gaat in de regel om kleinere overeenkomsten van het Nederlands bedrijfsleven die over de grens werken.

Volgens minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) is het „erg zonde dat het voor onze ondernemers nog zo lastig is om internationale projecten gefinancierd te krijgen.” Zij steunt het initiatief.

Schreinemacher wijst daarbij op het belang van deze bedrijven. „Onze economie draait op het midden- en kleinbedrijf.” Vaak zijn het ook vernieuwers.

’Steun in rug’

De transacties voor het mkb gaan over bedragen vanaf €100.000 tot circa €5 miljoen. Het initiatief steunt deels op de ervaring van vermogensbeheerder OHV, aldus de bedrijven en het ministerie, die zo’n financieel product de laatste jaren „met succes in de markt heeft gezet.”

Door de samenwerking krijgt de exporthulp nu meer schaal. Voor de eerste fase maakt Invest International €20 miljoen beschikbaar. Daarna kan de mkb-financiering worden uitgebreid.

Volgens directeur Bert Bruning van Atradius Dutch State Business, dat als kredietverzekeraar bedrijven in het buitenland begeleidt, is de aanpak die leunt op de OHV-fnanciering ’een uitstekende en relatief simpele oplossing’ voor de kapitaalbehoefte bij exporterende mkb’ers. Hij verwacht dat hiermee veel innovatieve oplossingen van ondernemers over de grens ’een duwtje in de rug’ krijgen.

