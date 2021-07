Paar dagen Londen? Neem dikke portemonnee mee, horecaprijzen exploderen

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een rondgang langs verschillende horecagelegenheden. Hogere salarissen door personeelsgebrek, stijgende transportkosten door een tekort aan chauffeurs en hogere inkoopprijzen door de Brexit zorgen ervoor dat de kosten van pubs en restaurants de pan uit rijzen. Door de horecasluiting tijdens de lockdowns hebben de etablissementen niet voldoende vet op de botten om die prijsstijgingen zelf te dragen en zijn de uitbaters dus verplicht deze door te rekenen aan de consument.

Prijzen vijf keer zo hoog

Thomas Tjong, eigenaar van de bekende Aziatische restaurantketen Ekachai, gespecialiseerd in de Thaise, Maleisische voeding en de keuken van Hong Kong, zegt geconfronteerd te worden met kosten die tot wel vijf keer zo hoog zijn. De prijzen van zijn gerechten zijn al 8% gestegen en hij overweegt die nog meer te verhogen. „Als restaurateurs moeten we het uiteindelijk doorgeven aan de klant. We moeten onze marge terugkrijgen.”

De inflatie is afgelopen twee maanden de 2%-doelstelling van centrale bank Bank of England (BoE) al gepasseerd. Medewerkers van de centrale bank verwachten dat de inflatie oploopt tot 4% als BoE geen actie onderneemt.

Vraag naar personeel

Bij de horeca zijn die prijsstijgingen veel hoger. De vraag naar personeel is nog nooit zo hard gegroeid als in de periode april tot en met juni. Veel werknemers in restaurants, kroegen en andere uitgaansgelegenheden hebben tijdens de lockdown een baan elders gevonden, waardoor ondernemers nu weer op zoek moeten naar verse krachten.

Daarnaast is het tekort aan vrachtwagenchauffeurs heel groot. Dat heeft onder meer tot gevolg dat restauranteigenaren fors meer moeten betalen om onder meer voldoende vlees in de keuken te krijgen. Sandwich-keten Pret A Manger heeft vanwege hogere logistieke kosten de prijs van een kopje filterkoffie omgerekend met 30 eurocent verhoogd naar €1,46.

Pubbezoeker niet gespaard

Restaurantketen Murger Han ervaart vooral een probleem met de Brexit en de extra invoerkosten die dat met zich meebrengt. „De prijs van sommige groente is zelfs verdubbeld sinds kerstmis”, zegt Bin Li, eigenaar van Murger Han.

Niet alleen een bezoek aan een restaurant wordt peperduur. Ook de pubbezoeker wordt niet gespaard. De prijzen van sterke drank en een pint liggen op dit moment 5,7% hoger dan in juli 2019, dezelfde maand voor de uitbraak van de coronapandemie en het ingaan van de Brexit.