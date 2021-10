GL-burgemeester Halsema hoopt op herstel van KLM

Geld

Speciaal voor Amsterdam: huurkleding en tweedehands

Speciaal voor de milieubewuste Amsterdammer komt kledinggigant H&M met nieuwe diensten in de winkels in de hoofdstad. Zo krijgt het filiaal in de Kalverstraat stukken die je kunt huren, en kunnen klanten in het filiaal in Amsterdam-Noord daar straks ook tweedehands kleding gaan verkopen en kopen...