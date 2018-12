’Spaarzame burger wint bij nieuwe vermogenstaks’

De Bond van Belastingbetalers is te spreken over de aanpassing van het fictieve tarief waarmee het rendement op spaargeld wordt berekend. Over dat rendement betalen mensen met vermogen 30% belasting in box 3.

Gemiddelde spaarrente

In plaats van te rekenen met een 5-jaars gemiddelde voor het vaststellen van het fictieve rendement, wordt er gekeken naar de gemiddelde spaarrente van een half tot anderhalf jaar geleden. Dit leidt volgens de bond tot een aanvullende belastingverlaging in box 3 van €258 miljoen in 2018. Hiervan profiteren vooral de mensen met een vermogen tot €70.000 euro.

„Wij strijden met de Bond voor Belastingbetalers sinds 2013 voor een aanpassing van de spaartaks en nu is het zover. Vooral voor de kleine spaarders betekent dit een forse vooruitgang. Dit voelt als een overwinning”, aldus Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers.

Heffingsvrij vermogen

Naast de aanpassing van het tarief, verhoogt het kabinet ook de belastingvrije voet. Mensen moeten nu vanaf €25.000 vermogensrendementsheffing betalen, straks is €30.000 heffingsvrij. Dit levert spaarders 60 per jaar op.

Ook is de bond blij te horen dat Rutte III deze kabinetsperiode de spaartaks wil baseren op het daadwerkelijk behaalde rendement. De Vries: „Ongeveer de helft van het vermogen dat belast wordt in box 3 bestaat uit spaargeld. Het is een illusie om te veronderstellen dat iedere belastingbetaler hierop een hoger rendement behaald dan de huidige spaarrente. Wij hopen dat het kabinet ook met deze aanpassing haast maakt.”

Fictief rendement

Tot 2016 hanteerde de belastingdienst een fictief rendement van 4%, dat wordt op een spaarrekening al jaren niet meer gehaald. Dit jaar wordt het rendement op spaargeld berekend met een ingewikkeld schijvensysteem waarin twee tarieven gelden. Ook hierbij is de werkelijkheid ver te zoeken, vond de Bond van Belastingbetalers.