Herboren op terras

Al is het een vreemde datum, 1 juni mag nooit meer vergeten worden, vindt White Canvas-ondernemer Marco Juffermans, die zijn geld verdient met het opschonen van reputaties op internet. ,,Samen met Erwin Rozendal organiseer ik volgend jaren opnieuw Nationale Terrassendag, op 1 juni!” Zeg maar: de dag waarop het goede leven weer begon.

Althans voor de gasten. ,,Horeca-ondernemers zullen nog jaren verlies draaien”, zei Dirk Beljaarts, directeur van Horeca Nederland, voordat hij in Haarlem enkele terrassen langsging. ,,Voor hen is het heel vreemd: eerst zit je thuis en maak je verlies. En vanaf vandaag gaan ze hard aan de slag en maken ze nog steeds verlies. Van de jaarlijkse €24 miljard die we omzetten, verwachten we nu op €12 miljard uit te komen.”

Holland Casino-topman Erwin van Lambaart kijkt ook terug op een zware tijd: ,,Wij gaan 1 juli weer open, maar ook met allerlei regels. Ik had 4000 werknemers thuis zitten!” ,,Ze werken nu toch voor de voedsselbank?”, vulde zijn echtegnote Pien aan. ,,Ja, en het Leger des Heils. En we koken voor eenzame ouderen”, beaamde Van Lambaart.

Corona is in ieder geval niet slecht geweest voor botenverkoper Lex Sluyter, die kwam met zijn zus Carla en zijn vriendin Corien de Haan: ,,We zijn zowat uitverkocht!”, zei de mede-eigenaar, samen met prins Bernhard, van botenmerk Waterdeam. ,,Iedereen denkt dat zijn vakantie naar de mallemolen gaat en wil een boot hebben!” Het wordt dus druk op het water.

Net als in de trouwzaal: ,,Veel paren zeggen nu: ’We doen het tóch’”, merkt acteur en buitengewoon trouwambtenaar Dirk Zeelenberg. En dat is weer goed nieuws voor de horeca. De familie Zeelenberg verbleef net korte tijd in een suite van hotel-restaurant Villa Beukenhof, waar op de kamers gewoon eten geserveerd werd.

,,Zo hadden we toch nog íets”, zegt Rozendal. ,,Zo maakte ik alsnog verlies. Maar minder.” Opluchting was er ook bij hem: het opbouwen kan weer beginnen.