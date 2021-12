Klimaatplannen Timmermans liggen EU-lidstaten zwaar op de maag

Om de CO2-uitstoot in de EU met tenminste 55% terug te dringen in 2030 heeft Timmermans voor de zomer een groot aantal wetsvoorstellen gepresenteerd. Het zogeheten ‘Fitfor55-pakket’ kan worden gezien als een van de meest ingrijpende pakketten van Brussel ooit; de gevolgen zijn tot achter de voordeur voelbaar.

Debat

Het is geen wonder dat lidstaten, die zonder de consequenties precies te kennen stevige klimaatdoelen hebben vastgelegd, in een pittig debat zijn verwikkeld over de uitvoering. Maandag, tijdens een vergadering van EU-klimaatministers, kwam de diversiteit van de EU tot volle bloei. Zo maakten zeevarende naties zich zorgen over de gevolgen van CO2-beprijzing in de scheepvaart en waren de belangrijkste houtleveranciers huiverig voor restricties rond landgebruik.

Spannend is het strijdtoneel rond de invoering van CO2-emissiehandel voor transport en gebouwen. Dit systeem zorgt in de energiesector voor een hogere nota bij consumenten (kanttekening: de hoge gasprijs is de grootste boosdoener). Lidstaten in het zuiden en oosten vrezen dat de uitbreiding gaat zorgen voor een hoge gasrekening en een prijsstijging aan de pomp.

Betalen

Met de uitbreiding van emissiehandel gaat in meer sectoren de vervuiler betalen. Het plan van Timmermans raakt onder andere warmteleveranciers (aardgas) en brandstoffabrikanten (benzine en diesel). De kans is groot dat bedrijven extra kosten doorrekenen aan consumenten. De pijn zou dan te voelen zijn bij de energienota of aan de pomp. Uiteindelijk moet deze ontwikkeling zorgen dat bedrijven en consumenten vergroenen.

Brussel wil de druk steeds verder opvoeren door stap voor stap het uitstootplafond te verlagen. „Dan komen de oude auto’s uit rijkere landen naar armere landen toe”, voorspelt de Poolse klimaatminister Anna Moskwa. Richting Timmermans waarschuwt ze: „Als u een haalbare kaart wilt spelen is unanieme goedkeuring nodig voor Fitfor55-voorstellen. Een gekwalificeerde meerderheid zorgt niet voor een definitief akkoord.”

Dreigement

Dit Poolse dreigement moet vooral worden gezien als een signaal in de rechtsstaatrel tussen Warschau en Brussel. Van Hongarije kwam alvast een stevige ‘njet’ op het CO2-systeem. Timmermans zelf blijft hameren op de uitbreiding van emissiehandel: „Dit is een essentieel onderdeel van het plan. We weten dat het werkt.”

Niet iedereen keert zich tegen de PvdA-prominent. Verschillende kleine lidstaten, waaronder Nederland, hameren juist op meer ambitie. Ze vinden dat het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselwagens vijf jaar moet worden vervroegd, tot 2030 om precies te zijn. Ter vergelijking: Roemenië noemt 2035 onhaalbaar.

Onhaalbaar

Een ander heikel punt zijn de streefcijfers per lidstaat. Nederland moet 48% reduceren ten opzichte van 1990, terwijl Bulgarije (-10%) en Roemenië (-12,7%) veel minder hoeven te doen. Verschillende (rijke) landen vrezen dat het doel van klimaatneutraliteit in de hele EU op deze manier onhaalbaar gaat worden en pleiten voor meer convergentie.

Om achterlopers in de EU te helpen en de financiële pijn te verzachten wil Timmermans weer een nieuw fonds oprichten. Hier liggen financieel verstandige landen als Finland, Denemarken en Nederland dwars. Ze vinden dat er al genoeg geld is rondgepompt voor de uitvoering van klimaatplannen.

Frankrijk wil komend jaar als tijdelijk EU-voorzitter kilometers maken met Fitfor55 en moet het gecompliceerde debat tot een gezamenlijke onderhandelingspositie zien terug te brengen. Het toverwoord is ‘flexibiliteit’. De Italiaanse minister Roberto Cingolani zei het mooi: „Voor landen met een grote maakindustrie is het moeilijk om het tij te keren, als je met een vrachtwagen wilt keren heb je ruimte nodig.”