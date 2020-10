Banken en Shell in trek; tech gooit roet in het eten

De AEX noteerde even na twaalf uur om elf 0,6% op 554,6 punten, na op bijna 560 punten te zijn geopend. De AMX deed het een stuk beter met grote steun van PostNL en pakte er 0,8% bij op 835,4 punten.

De overige Europese beurzen verloren eveneens terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten tot 0,7%.

Maandag hadden beleggers er nog veel vertrouwen in dat de Democraten en de Republikeinen deze week een akkoord bereiken over een nieuw stimuleringspakket, omdat hierover op hoog niveau wordt onderhandeld. Maar het optimisme hierover nam af, door het uitblijven van positieve signalen. Het pakket is noodzakelijk om het economische herstel van de afgelopen maanden te kunnen continueren.

De door het coronavirus besmette Trump keerde maandagavond (lokale tijd) vanuit het ziekenhuis terug in het Witte Huis. Hij meldde op Twitter niet bang te zijn voor het virus en beloofde dat er snel een vaccin komt.

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, speelt sectorrotatie dinsdag een rol op het Damrak. „Vooral de dure techfondsen, waaronder Adyen en ASML, komen onder druk en de achterblijvers van dit jaar, zoals Shell worden opgepikt. Naar verwachting zal deze trend in de komende maanden door gaan zetten. Bij het algemene beursklimaat ligt de focus op de Amerikaanse verkiezingen. Verder is het wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen, waarbij de meeste bedrijven door de corona-effecten waarschijnlijk terughoudend zullen zijn over de prognose in het vierde kwartaal. ”

AEX-fondsen die het dit jaar uitstekend gedaan hebben op de beurs, stonden onderin. De toeleverancier aan de chipsector ASMI verloor 1,7%. Techinvesteerder Prosus en fijnchemiebedrijf DSM volgden met minnen van 1,9% respectievelijk 1,4%.

Betalingsverwerker Adyen verloor 1,9%, ondanks een koopadvies van Credit Suisse.

Staalgigant ArcelorMittal leverde 0,2% in. ING verlaagde het koersdoel tot €16,50 maar handhaafde het koopadvies.

Beleggers doken juist op de grootste achterblijvers van dit jaar. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield boekte een winst van 1,8%.

ABN Amro pakte de koppositie en kreeg er 2,7% bij. De bank liet weten eind november meer duidelijkheid te geven over de nieuwe strategie. Na de recente fusie in de Spaanse bankensector houdt Smit er rekening mee dat de overnamefantasie bij beleggers zal toenemen voor een verdere consolidatie in Europa. ING zag de koers 2,6% aantrekken. Verzekeraar NN kwam op de kooplijst van Credit Suisse en steeg 0,7%.

Shell won 1,5%. Vorige week belandde de energiegigant nog op het laagste niveau in ongeveer 25 jaar. Smit noemt de koersval in de voorbije weken ’overdreven’. Hij wijst er op dat het olie- en gasconcern stappen zet met de transformatie naar schone energie, zoals het mogelijk maken van elektrisch tanken.

Bij de middelgrote fondsen blonk PostNL uit. Het aandeel knalde 12,2% omhoog nadat het postbedrijf zijn verwachting voor de jaarwinst verhoogde en zijn dividenduitkering hervatten. KBC benadrukte in een reactie dat de nieuwe winstverwachting die PostNL heeft uitgesproken voor 2020 hoger ligt dan verwacht.

Maritiem dienstverlener Boskalis zette de krachtige opmars van de laatste dagen voort met een winst van 3,7%.

Smallcap Alfen daalde 1,1% ondanks het binnenhalen van een opdracht voor het leveren van laadstations voor elektrische auto’s in Londen. Lucas Bols nam gas terug met een min van 2,2%. Maandag schoot de drankenproducent nog omhoog doordat het bedrijf werd genoemd als overnamekandidaat.

Beursuitbater Euronext verloor op de lokale markt 1,6%, na door KBC van de kooplijst te zijn gehaald.

JDE Peets koerste 1,4% lager. Credit Suisse heeft de koffie-leverancier op de verkooplijst gezet.

