Optimisme bij beleggers ebt weg

De AEX gleed in het eerste handelsuur weg, na hoger te zijn geopend. Beleggers leken er minder vertrouwen in te krijgen dat er nog deze week een akkoord komt over een nieuw steunpakket in de VS. Hun enthousiasme over de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis nam ook af. Vooral de hoogvliegers van dit jaar hadden het zwaar. Midkapper PostNL blonk uit na een positieve handelsupdate.