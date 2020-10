PostNL uitblinker op verdeeld gesloten beurs

De AEX eindigde 0,5% lager op 555,38 punten. De AMX deed het een stuk beter met grote steun van PostNL en pakte er 0,7% bij op 834,42 punten.

Andere Europese beurzen kleurden groen. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 dikten respectievelijk 0,7% en 0,5% aan.

De onderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen om een akkoord te bereiken over een nieuw stimuleringspakket hield de gemoederen nog steeds bezig. De Democratische leider Nancy Pelosi en de Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) zouden de gesprekken daarover voort gaan zetten. Het pakket is noodzakelijk om het economische herstel van de afgelopen maanden te kunnen continueren. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners, blijft het een moeilijk verhaal voor beide politieke partijen om tot een akkoord te komen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. „De Republikeinen willen niet te veel water bij de wijn doen en bij Democraten zijn er zorgen dat Trump aan de haal gaat met de deal.”

De door het coronavirus besmette Trump keerde maandagavond (lokale tijd) vanuit het ziekenhuis terug in het Witte Huis. Hij meldde op Twitter niet bang te zijn voor het virus en beloofde dat er snel een vaccin komt. Het is nog steeds onduidelijk wat het snelle herstel van Trump betekent voor de verkiezingsstrijd met Biden, stelt Westerp. „Het gaat voornamelijk om het bereiken van de zwevende kiezers in de VS, maar het is onzeker of het bij die groep een rol zal spelen bij het stemmen. Wel kan Trump nog de China-kaart gaan trekken met het dreigen om de handelsrestricties aan te scherpen.”

ECB-president Christine Lagarde gaf in een digitaal interview met The Wall Street Journal aan zich zorgen te maken over de voortgang van het economisch herstel in de eurozone. Daarnaast liet Lagarde weten dat indien noodzakelijk de ECB klaar zal staan met extra monetaire stimulering.

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, speelde sectorrotatie dinsdag een rol op het Damrak. „Vooral de dure techfondsen, waaronder Adyen en ASML, kwamen onder druk en de achterblijvers van dit jaar zoals Shell werden opgepikt. Naar verwachting zal deze trend in de komende maanden door gaan zetten. Bij het algemene beursklimaat ligt de focus op de Amerikaanse verkiezingen. Verder is het wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen, waarbij de meeste bedrijven door de corona-effecten waarschijnlijk terughoudend zullen zijn over de prognose voor het vierde kwartaal.”

Westerterp houdt er rekening mee dat op weg naar de verkiezingen in de VS er weinig beweging zal zijn bij de AEX. „Net als in de voorbije maanden blijft er een zijwaartse beweging gaande. Pas als er duidelijkheid komt over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen ligt de weg omhoog open, gelet op een verwacht gradueel economisch herstel, de zeer lage rente en de lage waarderingen bij aandelen uit de oude economie. Een risico voor beleggers is wel dat de uitslag van de presidentsverkiezingen nog betwist kan gaan worden.”

AEX-fondsen die het dit jaar uitstekend gedaan hebben op de beurs, stonden onderin. Chemicaliëndistributeur IMCD verloor 2%. Fijnchemiebedrijf DSM koerste 2,5% in de min.

Voor chipfonds ASMI hadden beleggers 2,7% minder over. Betalingsverwerker Adyen zakte 1,8%, ondanks een koopadvies van zakenbank Credit Suisse.

Beleggers doken juist op de grootste achterblijvers van dit jaar. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield boekte een winst van 2,6%.

Financiële waarden lieten ook een opgewekt beeld zien ABN Amro kreeg er 5% bij. De bank liet weten eind november meer duidelijkheid te geven over de nieuwe strategie. Na de recente fusie in de Spaanse bankensector houdt Smit er rekening mee dat de overnamefantasie bij beleggers zal toenemen voor een verdere consolidatie in Europa. ING zag de koers ook 5% aantrekken. Verzekeraar Aegon voerde de lijst met winnaars aan en schoot 6,1% omhoog.

Shell was ook flink in trek en steeg 2,6% geholpen door de verdere opleving van de olieprijs (Brent) tot boven de $42 per vat. Vorige week belandde de energiegigant nog op het laagste niveau in ongeveer 25 jaar. Smit noemt de koersval in de voorbije weken ’overdreven’. Hij wijst er op dat het olie- en gasconcern stappen zet met de transformatie naar schone energie, zoals het mogelijk maken van elektrisch tanken. Westerterp ziet ook brood in het olie-aandeel dat dit jaar hard omlaag is getrokken op basis van het dividendrendement.

Bij de middelgrote fondsen blonk PostNL uit. Het aandeel knalde 12,2% omhoog nadat het postbedrijf zijn verwachting voor de jaarwinst verhoogde en zijn dividenduitkering gaat hervatten. KBC benadrukte in een reactie dat de nieuwe winstverwachting die PostNL heeft uitgesproken voor 2020 hoger ligt dan verwacht.

Air France KLM kwam ook bovendrijven. De koers van de luchtvaartcombinatie liep 4,4% op.

Maritiem dienstverlener Boskalis zette de krachtige opmars van de laatste dagen voort met een winst van 5,4%. Fugro voegde zich ook bij de koplopers met een vooruitgang van 4,2%.

Smallcapfonds Lucas Bols nam gas terug met een min van 2,2%. Maandag schoot de drankenproducent nog 15% omhoog doordat het bedrijf werd genoemd als overnamekandidaat.

Het lokaal genoteerde JDE Peet’s koerste 2,1% lager. Credit Suisse heeft de koffie-leverancier op de verkooplijst gezet.

