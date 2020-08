Column: je moet vlooien om de sociale codes te leren kennen

Pas als je elkaar gaat vlooien, word je van buitenstaander een insider. Ⓒ ANP/HH

Het probleem als je een andere huidskleur hebt, homo bent, vrouw in een mannenomgeving, taalwonder op een bètalab, een handicap of chronische ziekte hebt, Drent in Limburg of katholiek op Urk bent, kan je te lijf gaan met beleidsplannen, institutionele hervormingen, demonstraties of quota. Zelf geloof ik dat de grootste angel van uitsluiting zit in het subtiele spel van het niet meekomen met sociale codes. Apen vlooien elkaar. Een groep apen vindt een aap met blauw haar vreemd, en gooit die het liefste van de apenrots. Om dat te voorkomen moet je het over kleine subtiele dingetjes hebben.