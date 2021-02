Verkoop kastjes TomTom koelt hard af door lockdown

De omzet bij het bedrijf uit Amsterdam bedroeg in het vierde kwartaal €101,5 miljoen, een daling van 8% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Over geheel 2020 liepen de verkopen met 25% terug naar €582 miljoen.

TomTom boekte in het voorbije kwartaal onder de streep in lijn met de verwachtingen een verlies van €65,9 miljoen. In hetzelfde kwartaal in 2019 was het verlies iets groter met €69 miljoen.

"Verkoop kastjes stort in"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„Door nieuwe winkelsluitingen vanwege de lockdown is de verkoop van (bovengemiddeld winstgevende) navigatiekastjes die nog over was, in het vierde kwartaal ingestort. Daardoor kwam het resultaat lager uit dan analisten hadden geraamd. Voor het nieuwe jaar verwacht TomTom nog niet dat de autoproductie terugkeert naar het niveau van 2019. TomTom hervat wel het aandeleninkoopprogramma dat vanwege de coronacrisis vorig jaar werd opgeschort.”

Volg Wouter van Bergen op Twitter

Over het gehele jaar kwam het verlies uit op €257 miljoen. In 2019 werd nog een winst behaald van €632 miljoen.

Dit jaar voorziet TomTom dat de omzet zal uitkomen tussen €520 miljoen en €570 miljoen. Analisten hielden vooraf rekening op een prognose van €580 miljoen.