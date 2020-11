Veilig shoppen rond Black Friday? Zo doe je dat

Zie je een goede aanbieding online? Controleer even of het allemaal wel klopt. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Amsterdam - Aanstaande vrijdag is het Black Friday, een uit Amerika overgewaaid koopjesfenomeen. Zeker online zijn er veel aanbiedingen. Maar je wilt natuurlijk voorkomen dat je je geld kwijtraakt aan een malafide webshop, of via een verkeerde link op sociale media.