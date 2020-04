Coronacrisis raakt omzet groothandels Sligro

Ⓒ ANP

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro wordt hard geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De onderneming zegt dat als gevolg van de noodgrepen die in maart werden ingesteld de omzet over het eerste kwartaal met 45 miljoen euro wordt gedrukt.