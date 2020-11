Beste beursmaand sinds 2003: ’Feeststemming houdt nog even aan’

In geen zeventien jaar ging het zó goed met de Amsterdamse beurs Ⓒ ANP/HH

De Amsterdamse beurs heeft de beste maand in zeventien jaar achter de rug. De AEX-index is in november met 14% omhoog geschoten. De komst van coronavaccins en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen maken beleggers kooplustig. Beursexperts verschillen echter van mening of de koersen blijven stijgen en beleggers ook in december de kurken kunnen laten knallen.