Column: een klein lek doet een groot schip zinken

Zorgen over het aanbod van zink. Ⓒ ANP/HH

De opwaartse richting van alle basismetaalprijzen sinds eind maart kent vrijwel hetzelfde achtergrondverhaal. Het is een verhaal over bijna ongelimiteerde economische steunpakketten en mondiaal ruim monetair beleid, gevolgd door een sterk herstel van de Chinese economie, plus een zwakkere dollar. Dan is het vervolgens niet zo’n gekke gedachte van beleggers om cyclische metaalmarkten toe te voegen aan hun portefeuille.