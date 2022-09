Beursblog: AEX begint september dramatisch

Financieel

Beursblog: Wall Street voor derde dag onderuit op rentevrees

Wall Street is dinsdag met afgetekend verlies gesloten. De Dow Jones staat 308 punten in het rood nabeurs. Het is de derde verliesdag op rij. De AEX is dinsdagmiddag tot 690 punten gezakt. Opvallende aandelen waren Shell, dat verloor op de dalende olieprijs. OCI ging hard onderuit bij een hoge gaspr...