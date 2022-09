Beurzen zorgen meteen voor eerste herfstdepressie

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De opening van de beurs stond vandaag in het teken van ’Steptember’. Ⓒ Euronext AEX 671.99 -1.22 %

Amsterdam - Na woensdag de laatste 10 punten verlies te hebben geboekt waarmee de beurs over heel augustus 1,5% lager uitkwam op een eindstand van 680,3 punten voor de AEX, start ook september in mineur. De hoofdindices in Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Londen koersen rond het middaguur circa anderhalf procent lager. Markten houden rekening met nieuwe renteverhogingen door de centrale banken die de inflatie willen bestrijden en mogelijk de economieën in een recessie zal duwen.