Prinses Laurentien gaat ’daten’

Prinses Laurentien, ook bekend als een grote stimulator van lezen, nam ruim een week geleden de nieuwste uitgave in ontvangst van de verenging Onbeperkt Lezen. Deze organisatie helpt mensen met leesmoeilijkheden. De presentatie vond plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Op 13 maart opent prinses Laurentien de Bibliotheek Neude in Utrecht.

Natuurlijk is het enorm van belang dat zoveel mogelijk mensen meekomen met het onvermijdelijk computergebruik, vindt prinses Laurentien. Maar onmiddellijk voegt zij eraan toe: „Een mens is een sociaal dier. We kunnen niet zonder direct menselijk contact.” In haar ogen is het tijd voor meer #écht contact, zoals de Valentijns-actie van aanstaande vrijdag heet. ,,Elkaar in de ogen kijken, dat verhoogt het inlevingsvermogen in een ander. Het is een specifieke prikkel in de hersenen”, weet de prinses. „Wetenschappers waarschuwen voor een tekort aan contact”, verwijst ze naar de veelgehoorde klacht dat de samenleving minder sociaal wordt.