Beursblog: AEX doet onder druk Prosus en ASML stap terug

Door Redactie DFT

De AEX moet donderdag bij de start terrein prijsgeven. Na de forse opleving van een dag eerder kijken beleggers even de kat uit de boom in afwachting van het Britse rentebesluit. Een dag eerder bracht de Fed nog vuurwerk met een rentestap van 75 basispunten. De ECB deed ook een duit in het zakje met een voorgenomen ingreep om stijgende rentes in eurolanden op te vangen. Beleggers doen vooral Prosus weg.