Vertrouwen in woningmarkt stijgt iets

AMSTERDAM (ANP) - Starters en doorstromers kijken met iets meer vertrouwen naar de ontwikkelingen in de woningmarkt, vooral door de lage hypotheekrente die recent nog ietsje verder daalde. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis in zijn Marktindicator. Die kwam in september uit op een waarde van 103, een punt hoger dan een maand eerder. Onder de honderd punten is het vertrouwen in de woningmarkt negatief, daarboven positief.