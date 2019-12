Geldautomaten voortaan ’s nachts dicht wegens plofkraken

De automaten worden wel uitgezet, maar niet leeggehaald, benadrukt een NVB-woordvoerder desgevraagd. Hij meent dat met het uitzetten van de automaten het voor plofkrakers evengoed moeilijker wordt om geldautomaten met succes leeg te halen. Verdere details gaf hij niet. Afstorten van losse bankbiljetten, wat bij sommige automaten kan, is ’s nachts niet meer mogelijk. De openingstijden van kluizen waar zogeheten ’sealbags’ door zakelijke bankklanten afgestort kunnen worden, blijven ongewijzigd.

De nachtsluiting heeft volgens de NVB beperkte gevolgen voor de goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld. Minder dan 2 procent van alle geldopnamen bij automaten die buiten staan, vindt ’s nachts plaats. Het sluiten van de automaten gebeurt volgens de NVB met bijzondere aandacht voor „een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld.” Ook worden automaten die op plekken staan waar een verhoogd risico geldt voor omwonenden zoveel als mogelijk naar veiligere locaties verplaatst.

Versneld onderzoek

Banken, Geldmaat, toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en de politie doen verder versneld onderzoek naar een nieuwe maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen. Doel is deze maatregel zo snel mogelijk toe te passen.

„Plofkraken ondermijnen onze samenleving”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. „We kunnen er niet in berusten dat er elke paar dagen een explosief af gaat in ons land, niet zelden in de buurt van woningen. Ik ben daarom blij dat we vandaag met de ministers en alle betrokken publieke en private instellingen een front vormen tegen deze ontwrichtende vorm van criminaliteit.”

