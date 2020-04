Flinke kater wijnboeren door corona

Volgens voorspellingen van de EC zal de wijnconsumptie in de 27 landen van de Europese Unie met 108 miljoen hectoliter dalen in het seizoen dat loopt van augustus 2019 tot juli 2020. Vooral de consumptie van kwaliteitswijnen staat onder druk. Dit soort wijnen wordt veel in bars en in restaurants geschonken.

Hoewel de verkoop van wijn aan particulieren, goed voor 70% van de totale consumptie enigszins zal gaan stijgen, is dat onvoldoende op de scherpe terugval in de zakelijke markt te compenseren.

Daarnaast wordt ook een forse afname van de export uit de Europese Unie voorzien doordat de Amerikaanse president Trump de importheffingen op wijn heeft verhoogd.