Lichtpuntje energienota: Eneco komende maand €28 goedkoper

„We profiteren van het iets goedkoper ingekochte gas ten opzichte van april”, aldus de woordvoerster. Eneco rekent voor juli ook de btw-verlaging die het kabinet heeft toegezegd door in het tarief voor klanten.

Voor de berekening gaat Eneco uit van een gemiddeld verbruik bij huishoudens van 1200 kuub gas en 2250 kilowattuur aan elektriciteit. Op jaarbasis doorgerekend, is zonder de btw-verlaging de Eneco-klant ongeveer €10 goedkoper uit.

Een kuub gas was bij de Rotterdamse leverancier bijna €2, en €0,39 voor een kilowattuur aan elektriciteit. Het kabinet verlaagde de btw specifiek voor de energierekening van 21% naar 9%. Daarmee komt het tarief voor gas op €1,69 uit, en stroom €0,36.

’Onzekerheid groot’

Eneco, dat zijn tarieven iedere maand wijzigt, zegt nog niet zeker te weten hoe de tarieven zich komende maanden ontwikkelen. „De onzekerheid op energiemarkten is groot”, aldus de woordvoerster.

Vooral de gasprijs staat enorm onder druk: Rusland levert steeds minder aan Europa. Gas afkomstig uit het buitenland is schaars, er wordt om gestreden, wat de inkoopprijs omhoog drijft. Die wordt uiteindelijk doorberekend aan de klant.

Eneco stelt zijn rekening anders samen dan de andere grote leveranciers zoals Vattenfall, die doorgaans twee keer per jaar hun tarief wijzigen.

Vattenfall meldde zijn variabele tarief met 12% te moeten verhogen en gemiddeld €20 per maand meer te vragen. Dat was na de €11 stijging per 1 april.

Concurrent Essent meldde een 35% toename in tarief, tot €49 per maand.