’McDermott praat over mogelijk faillissement’

Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The New York Times. Die partijen zouden een lening van 2 miljard dollar moeten verschaffen waarmee het bedrijf kan blijven draaien terwijl uitstel van betaling is verleend.

McDermott is ook in Nederland actief. Behalve een kantoor in Den Haag heeft de Amerikaanse onderneming ook dochterbedrijf Cojafex uit Rotterdam. Die onderneming maakt inductiebuigmachines waarmee pijpen kunnen worden gebogen. Hoeveel mensen er in Nederland voor McDermott werken is niet duidelijk.

Het aandeel McDermott kelderde meer dan 40 procent na de berichten.