Winst PepsiCo onder druk

De omzet steeg vorig jaar met bijna 4 procent tot bijna 67,2 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 7,3 miljard dollar. Dat was 12,5 miljard dollar in 2018 toen PepsiCo profiteerde van een belastingmeevaller. PepsiCo sneed ook in de kosten, maar voerde wel zijn marketinguitgaven op in de strijd met grote concurrent Coca-Cola.

Voor 2020 rekent de onderneming op een verdere groei van de verkopen, met een stijging van de aangepaste winst per aandeel. PepsiCo gaat zijn jaarlijkse dividend met 7 procent verhogen.