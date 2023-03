Premium Het beste van De Telegraaf

Column: achter waterval van macrocijfers ligt diepe valkuil

Door Edin Mujagić

In de afgelopen maanden is de economische groei dan enkele tienden van het procentpunt hoger en dan wel lager uitgekomen. Het aantal nieuwe banen verraste aan de bovenkant of viel juist iets tegen. De jaarlijkse inflatie daalde de ene maand sneller en de andere maand juist nauwelijks.