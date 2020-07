’Olieprijs herstelt maar corona grote bron van zorg’

Dat meldde het belangrijke instituut, dat in de jaren zeventig namens westerse landen werd opgezet als tegenhanger van oliekartel OPEC, voor de oliesector vrijdag in een prognosevoor de rest van het jaar.

Vanwege de recent toegenomen aantallen coronabesmettingen is er onzekerheid over vraag en aanbod in de markt van olie, aldus voorman Fatih Birol. Het opnieuw invoeren van lockdowns vergroot die onzekerheid, het is „een verontrustende herinnering dat deze pandemie niet beheerst is”, aldus het instituut dat als beleidsadviseur voor energiezake van lidstaten fungeert.

Het IEA raamt de wereldwijde vraag naar olie daarom voor dit jaar op gemiddeld 92,1 miljoen vaten per dag aan productie. Dat is een afname met 7,9 miljoen vaten per dag, afgezet tegen vorig jaar. Het IEA ging vorige maand nog uit van een afname met 8,1 miljoen vaten per dag.

Over het tweede kwartaal bezien was de vraag naar olie rond 16,4 miljoen vaten per dag minder dan in dezelfde maanden in 2019. Het IEA wijt dan aan de lockdowns om het coronavirus te beteugelen. Het aanbod vanuit producenten was met 86,9 miljoen vaten per de bodem in negen jaar tijd.