Tweede zorgpremie 2021 bekend: €54 erbij

Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden bekend hebben gemaakt. Tot en met 31 december kan van zorgverzekeraar gewisseld worden voor het nieuwe jaar.

Deadline

De grote zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis maken hun premies meestal pas vlak voor de deadline bekend.

Het kabinet voorspelde al dat de premies hoger zouden worden, met gemiddeld €5 per maand of 4,2%. Bij Stad Holland valt dit dus mee: hun restitutiepolis (met vrije artsenkeuze) gaat met 3,5% of €4,50 omhoog naar €133 per maand.

Samen met DSW, waar ook het merk InTwente onder valt, heeft Stad Holland een marktaandeel van 4,2%, meldt zorgwijzer.nl.