’Ben jij al geprikt?’ Werkgever mag het niet vragen, maar wíl het wel

Door Joost Spijker en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Werkgevers willen de mogelijkheid krijgen om aan werknemers te kunnen vragen of ze zijn gevaccineerd of getest. Nu mag dat niet, terwijl bedrijven wel de zorgplicht voor een veilige werksituatie hebben. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een reactie op het nieuws dat LeasePlan als eerste Nederlandse bedrijf van zijn personeel verlangt dat het ingeënt is tegen corona.