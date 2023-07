Volvo Car boekt minder winst door hoge lithiumprijzen

Het bedrijf kocht die grondstof naar eigen zeggen vorig jaar in toen de lithiumprijs op een piekniveau stond.

De nettowinst zakte met ruim 60 procent tot 3,5 miljard kronen (zo’n 300 miljoen euro), van 9 miljard kronen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat nam af tot 5 miljard kronen en viel daarmee lager uit dan analisten hadden verwacht. De omzet nam wel flink toe, met ruim 43 procent tot dik 102 miljard kronen.

De fabrikant verwacht wel dat het rendement op elektrische auto’s zal verbeteren in de komende maanden vanwege lagere grondstofkosten en hogere verkoopprijzen voor zijn nieuwste modellen. „De grondstofprijzen zullen naar verwachting blijven dalen in de tweede helft van het jaar en daar zullen we aan de kostenkant van profiteren”, zei topman Jim Rowan.

Tegenwind

Rowan greep in het afgelopen kwartaal ook verder in om de kosten te verlagen en de winstmarge op te krikken. Zo kondigde de topman in mei aan 1300 kantoorbanen te schrappen in Zweden. Ook gaf hij aan dat de economische tegenwind, hogere grondstofprijzen en toegenomen concurrentie nog enige tijd voor uitdagingen zullen blijven zorgen in de autosector.

Volvo Car is van plan om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s te verkopen, een doelstelling die grote investeringen vereist. Die ambitie stuitte eerder dit jaar op een obstakel doordat het bedrijf de productie van zijn grote elektrische SUV, de EX90, moest uitstellen naar de eerste helft van volgend jaar vanwege problemen met de software. De EX90 zou eerder in het vierde kwartaal van dit jaar worden gelanceerd.

Het bedrijf heeft ook hoge verwachtingen van de EX30, een compacte elektrische SUV die vorige maand werd onthuld. Volvo Car zag de verkopen van zijn volledig elektrische modellen in het tweede kwartaal met maar liefst 178 procent stijgen, mede dankzij een betere toegang tot onderdelen. Elektrische auto’s vertegenwoordigen nu 16 procent van de totale verkopen van het bedrijf.