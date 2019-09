Renault-baas: Binnen vijf jaar elektrische auto onder de €10.000

Bolloré zegt dat het op de markt brengen van een goedkopere modellen elektrische auto’s topprioriteit is voor Renault. „De prijzen voor elektrische auto’s moeten drastisch dalen, dat is noodzakelijk.”

De komst van goedkopere modellen elektrisch aangedreven auto’s kan weleens een definitief einde voor de benzine- en dieselauto betekenen, voorspellen marktvorsers. Particulieren hikken nu nog vaak aan tegen de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s. Inmiddels zijn de meeste automerken wel bezig om binnen korte tijd een elektrische middenklasse op de markt te zetten.

Diesel

De Renault-baas ziet nu al geen toekomst meer voor de diesel, omdat de regelgeving die auto’s duur hebben gemaakt. „Wat is de toekomst van de diesel”, vraagt Bolloré zich af. „Misschien worden diesels nog door mensen op het platteland gereden, waar de afstanden lang zijn.”

Volgens Bolloré staat de auto-industrie aan de vooravond van groot veranderingen. „Elektromobiliteit, maar ook autonoom rijden, dwingt de auto-industrie om samen te werken.”

Crisis

De topman van Renault ziet grote problemen op de auto-industrie afkomen. „Het grootste risico is een harde Brexit. De moeilijkheid is dat alle problemen gelijktijdig op ons afkomen: het handelsconflict (tussen de Verenigde Staten en China, red.), de crisis in Argentinië, de sancties tegen Iran en Rusland. En dan is er nog het dieselschandaal die de ontwikkeling van de regelgeving voor autofabrikanten heeft versneld.”