’Spaarders bij grootbanken laten samen maar liefst €1,8 miljard aan rente liggen’

Dat heeft financiële vergelijkingssite Geld.nl uitgerekend. Wie een spaarrekening heeft bij ING krijgt op dit moment 1%, en vanaf 15 augustus 1,25% spaarrente. Bij Rabobank is het nu al 1,25% en per 15 augustus 1,50%. ABN Amro geeft sinds 1 augustus 1,25%.

Bijna de helft van de Nederlanders (48%) spaart alleen bij een van deze grootbanken, blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite. „Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) stond er tussen juni 2022 en mei 2023 gemiddeld €368 miljard aan spaargeld op Nederlandse spaarrekeningen. Als je er vanuit gaat dat 48% van dat spaargeld bij deze grootbanken staat, dan gaat het om €176,7 miljard aan spaargeld dat enkel bij ABN Amro, ING of Rabobank staat”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Miljarden rente

Gemiddeld kregen zij in die periode slechts 0,21% rente: €371 miljoen. Dat is lager dan de gemiddelde spaarrente van destijds 0,50%. De spaarders hadden in dat jaar maximaal 1,25% spaarrente kunnen krijgen: oftewel samen €2,2 miljard over het saldo dat zij nu parkeerden bij ING, Rabo of ABN. De Nederlandse spaarders liepen daarmee dus zo’n €1,8 miljard mis.

Inmiddels lopen spaarders nog meer geld mis. De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening zonder kosten is momenteel 2,70% bij Bigbank, een bank uit Estland. Blijven de consumenten sparen bij de Nederlandse grootbanken, dan lopen zij op jaarbasis weer ruim €2 miljard mis.

Rente onbekend

Een ander opvallend punt uit het onderzoek van Geld.nl, is dat veel spaarders niet eens weten hoeveel rente zij krijgen. Meer dan een op de drie spaarders (35) heeft geen idee. Zij weten dus ook niet hoeveel zij kunnen verdienen door over te stappen, een proces dat volgens Bulthuis in een paar minuten geregeld is.