Coinbase ontslaat 20% van zijn personeel

Dat lijkt erop te duiden dat het nieuws voor sommigen niet uit de lucht komt vallen. Beleggers reageren gewoonlijk namelijk positief op een ontslagronde, aangezien deze de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Bij Coinbase betekent het een afname van het operationele verlies.

De ontslagronde brengt voor het huidige kwartaal wel grofweg $150 miljoen aan bijzondere lasten met zich mee. Voor 2022 herhaalde Coinbase zijn eerdere prognose van een negatief bedrijfsresultaat inclusief afschrijvingen van ongeveer $500 miljoen.

Coinbase ging in april 2021 naar de Nasdaq en sloot de eerste handelsdag op $328. Daar was gisteren nog maar $38 van over. Het handelsplatform heeft veel last van de forse gedaalde cryptoprijzen. Het bankroet van FTX, waarin Coinbase eerder een groot belang had, heeft ook veel schade aangericht.