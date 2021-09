Nachthoreca blijft ’ s nachts dicht na uitspraak rechter

De brancheorganisatie had de zaak aangespannen nadat het kabinet begin augustus aankondigde dat clubs en discotheken voorlopig dicht moesten blijven. Discriminatie ten opzichte van sectoren die wel gewoon open mogen, zo stelde KHN, die het kort geding samen voerde met belangenverenigingen Nachtbelang en OAC (Overleg Amsterdamse Clubs).

De rechter geeft nu aan niet bevoegd te zijn om dat besluit terug te draaien. „Het politieke besluitvormingsproces over versoepelingen van de maatregelen was op het moment van de behandeling van deze zaak nog niet afgerond”, zo staat in het vonnis.

„KHN wil dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien.”

Vraagtekens

KHN noemt het een ’uitermate teleurstellende uitspraak’ en zet vraagtekens bij de redenering van de rechter. „De rechter oordeelt dat zo’n aankondiging eerst in een formele regeling moet worden neergelegd en door het parlement moet worden goedgekeurd, voordat de rechter daarover kan oordelen”, zegt directeur Dirk Beljaarts. „Volgens de rechter waren we dus te vroeg, maar als we zouden afwachten zijn we te laat. Dat leidt tot een rechtsvacuüm en ondernemers krijgen hierdoor geen effectieve rechtsbescherming.”

Wel denkt Beljaarts dat het kort geding effect heeft gehad. Hij wijst er op dat het kabinet dinsdag heeft aangekondigd dat de nachthoreca ook weer open mag vanaf 25 september, weliswaar nog niet ’s nachts. „Indirect heeft het kort geding gezorgd voor een ommezwaai in de besluiten van het kabinet. Discriminatie van clubs en discotheken is nu dan ook van de baan.”

Volgens KHN schieten nachtclubs en discotheken er alleen weinig mee op, omdat het nachtleven pas laat begint. „Het is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting”, aldus Beljaarts.

Achterstellen

Begin augustus werd duidelijk dat er, ondanks het gunstige coronabeeld, nog geen ruimte was voor heropening van nachthoreca zoals nachtkroegen, nachtclubs en discotheken. „Het achterstellen van horecaondernemers, zonder deugdelijke onderbouwing, gaat onverminderd door en is onacceptabel”, meldde KHN toen.

„Deze bedrijven krijgen de rekening gepresenteerd van een zwalkend en risicomijdend overheidsbeleid”, aldus de brancheorganisatie.