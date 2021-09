Rechter: nachthoreca blijft dicht na middernacht

Door Joost Spijker

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Nachthoreca en discotheken moeten voorlopig dicht blijven na middernacht. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen tegen de Staat. De rechter geeft aan niet bevoegd te zijn om in te grijpen in het politieke besluitvormingsproces.