Brussel: stel overname even uit vanwege corona

Het gaat om de grotere overnames, die mogelijk de keuzevrijheid van consumenten en bedrijven te ver beperken, en eerst toestemming van de mededingingsautoriteiten in eigen land en in Europa nodig hebben.

De Europese Unie verwijst bij zijn oproep tegenover Reuters naar alle problemen en schade die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Daarmee komt in Europa bijvoorbeeld de geplande grote overname door de London Stock Exchange van dataverwerker Refinitiv in het gedrang. Die zou $27 miljard bedragen. De deal zou aanvankelijk voor de zomer mogelijk groen licht krijgen uit Brussel, waar toestemming is gevraagd voor de miljardenovername.

’Verstoringen door coronavirus’

De Europese autoriteiten hebben bedrijven nu vanwege de „complexiteit en verstoringen veroorzaakt door het coronavirus” gevraagd om de in gang gezette fusies en overnames op ijs te zetten. Daarbij werden door een zegsman verder geen details gegeven over een mogelijk eindpunt van het verzoek.

Ondertussen heeft Refinitiv, met 400.000 bedrijfsklanten, dinsdag toestemming gekregen van de Amerikaanse CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) om de verkoop aan de grote Britse beurs voort te zetten. De waakhond ziet geen mededingingsprobleem.