Personeel Twitter krijgt betaald verlof op verkiezingsdag VS

Deze opvallende stap wordt door Twitter genomen vanwege het grote belang dat het bedrijf hecht aan deelname van zijn personeel om te gaan stemmen. Ook andere bedrijven in de VS hebben al aangeven hun personeel betaald vrijaf te gaan geven op verkiezingsdag.

De verkiezingen in de VS beloven een spannende strijd te gaan worden tussen de kandidaat van de Democraten Joe Biden en de zittende president Donald Trump. In de peilingen staat Biden vooralsnog op een voorsprong.

Vooral de economische gang van zaken in de VS zal een grote rol gaan spelen bij de verkiezingen. Als gevolg van de coronacrisis is het economische klimaat fors afgekoeld en is de werkloosheid strk toegenomen.

Voor Trump is het sociale platform Twitter belangrijk om zijn boodschap naar buiten te brengen. Recent kreeg hij het nog aan de stok met het bedrijf nadat er opmerkingen bij een aantal tweets van hem werden gezet.